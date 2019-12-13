Госдума в пятницу на заседании 13 декабря приняла в третьем, окончательном чтении, законопроект, призванный урегулировать проблемные вопросы, возникающие при реализации гарантий, предусмотренных «амнистией капитала». Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.

Закон признает сведения спецдекларации в рамках амнистии и сам факт подачи недопустимыми доказательствами при производстве любого уголовного дела. Одновременно инициативой предложено запретить изымать специальные декларации при производстве следственных действий по уголовным делам об экономических преступлениях.

Исключение составят случаи представления декларации, документов и сведений самим декларантом для приобщения их к уголовному делу.

«Предлагаемые изменения направлены на пресечение злоупотреблений в отношении предпринимателей в ходе уголовного судопроизводства и позволят обеспечить реализацию гарантий, предусмотренных законодательством в рамках «амнистии капитала», — пояснял один из соавторов закона, председатель комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

Напомним, институт «амнистии капитала» был введен в 2015 году и предусматривает механизм добровольного декларирования своих активов, контролируемых иностранных компаний и счетов в иностранных банках. При этом на лицо распространяются гарантии освобождения от административной, налоговой и даже уголовной ответственности за преступления налоговой направленности. Первый этап добровольного декларирования продлился с 1 июля 2015 года по 30 июня 2016 года, второй этап — с 1 марта 2018 года по 28 февраля 2019 года. И третий этап действует с 1 июня 2019 года по 29 февраля 2020 года.