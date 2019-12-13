Ассоциация антимонопольных юристов предложила отменить дискриминационные банковские тарифы на переводы денег от компаний физическим лицам (речь идет о выплате дивидендов и арендной платы, возврате с абонентских счетов или счетов в интернет-магазинах) — при расчетах между юридическими лицами банковская комиссия ограничена определенной суммой, но для расчетов компаний с населением таких ограничений нет и тарифы достигают 10%, объяснил партнер адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Евгений Большаков на совместном заседании Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и ассоциации, пишут «Ведомости» .

По словам руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игоря Артемьева, «банки козыряют письмами и рекомендациями ЦБ, которые предписывают им бороться с легализацией доходов, полученных преступным путем, однако в документах ЦБ «прямо не написано такое хамство»; такие комиссии – не борьба с отмыванием, а желание обогащения, ведь сами трансакции стоят банкам 0,01% от суммы перевода, отметил он.

Высокие комиссии не помогают борьбе с отмыванием, признает президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян: «Выходит, что, пока деньги у тебя на счете, они не преступные, а когда человек их получает или снимает со своего же счета наличность – преступные»; проблема появилась из-за монополизации рынка банками с госучастием, считает Тосунян.

Эксперты считают, что необходимо принимать «самые радикальные меры», а именно – начинать возбуждать дела, не дожидаясь изменения закона.

Представитель ВТБ заявил, что у банка нет комиссии для наиболее востребованных переводов от юрлиц физлицам, в том числе при выплате зарплаты, дивидендов и доходов от предпринимательской деятельности.