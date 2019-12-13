Основной причиной естественной убыли остается сокращение рождаемости.
За январь—октябрь 2019 года естественная убыль населения России (превышение числа умерших над числом родившихся) составила 259,6 тыс. человек, следует из данных Росстата. Это означает, что по итогам текущего года убыль в стране станет самой высокой за 11 лет, пишет РБК.
За последние два месяца года тенденция не изменится: приток мигрантов не сможет перекрыть масштабную убыль россиян, из-за чего постоянная численность населения сократится уже второй год подряд. Миграционный приток за январь—сентябрь составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период. За девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.
Основной причиной естественной убыли остается сокращение рождаемости. В январе—октябре 2019 года этот показатель составил 1,250 млн человек, что на 102,6 тыс. меньше, чем в прошлом году. Сильнее всего рождаемость сократилась в Новгородской области (-22,6%), в Чукотском АО (-18,4%) и Ивановской области (-18,2%). Она падает из-за снижения числа женщин репродуктивного возраста, сейчас в основном это представительницы малочисленных поколений 1990-х годов. Преимущественный возраст первых рождений для матерей сейчас составляет 25–34 года, что сокращает возможности рождения вторых и третьих детей.
Смертность в России тоже снижается, но значительно меньшими темпами: в январе—октябре 2019 года число умерших снизилось на 27 тыс. человек год к году.
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