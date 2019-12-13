За январь—октябрь 2019 года естественная убыль населения России (превышение числа умерших над числом родившихся) составила 259,6 тыс. человек, следует из данных Росстата. Это означает, что по итогам текущего года убыль в стране станет самой высокой за 11 лет, пишет РБК .

За последние два месяца года тенденция не изменится: приток мигрантов не сможет перекрыть масштабную убыль россиян, из-за чего постоянная численность населения сократится уже второй год подряд. Миграционный приток за январь—сентябрь составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период. За девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.

Основной причиной естественной убыли остается сокращение рождаемости. В январе—октябре 2019 года этот показатель составил 1,250 млн человек, что на 102,6 тыс. меньше, чем в прошлом году. Сильнее всего рождаемость сократилась в Новгородской области (-22,6%), в Чукотском АО (-18,4%) и Ивановской области (-18,2%). Она падает из-за снижения числа женщин репродуктивного возраста, сейчас в основном это представительницы малочисленных поколений 1990-х годов. Преимущественный возраст первых рождений для матерей сейчас составляет 25–34 года, что сокращает возможности рождения вторых и третьих детей.

Смертность в России тоже снижается, но значительно меньшими темпами: в январе—октябре 2019 года число умерших снизилось на 27 тыс. человек год к году.