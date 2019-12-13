Об этом сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
Банк России видит потенциал для дальнейшего снижения кредитных ставок, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
«По нашим прогнозам, пока сохраняется некоторый потенциал дальнейшего снижения кредитных ставок», — сказала глава регулятора.
По словам Эльвиры Набиуллиной, накопленный эффект от снижения ключевой ставки будет проявляться весь 2020 году и регулятору нужно время, чтобы оценить целесообразность следующего понижения. «По-прежнему видим пространство для некоторого снижения ключевой ставки, но и в феврале и на последующих заседаниях мы в очередной раз будем всесторонне оценивать оправданность и своевременность такого шага», — отметила глава ЦБ.
Она подчеркнула, что сигнал, который ЦБ подает в своем релизе, не предполагает неизбежного снижения ставки ни в феврале, ни в последующих месяцах.
Нет комментариев