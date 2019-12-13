Банк России повысил прогноз среднегодовой цены на нефть марки Urals в 2019 году до 64 долларов за баррель c 63 долларов за баррель, следует из среднесрочного прогноза ЦБ по итогам заседания совета директоров регулятора.

При этом ЦБ оставил без изменения прогноз цены на нефть на 2020 год на уровне 55 долларов за баррель, а также в 2021—2022 годах — на уровне 50 долларов за баррель.

По данным Минфина РФ, средняя цена на нефть марки Urals по итогам января — ноября 2019 года составила 63,52 доллара за баррель.

