Центральный Банк России предупредил о проведении технических работ 15 декабря и возможных сбоях в работе сайта. Об этом сообщается в опубликованном регулятором пресс-релизе.

«15 декабря 2019 года с 10:00 до 17:00 по московскому времени возможны кратковременные перебои в работе официального сайта Банка России, связанные с проведением технических работ. Приносим извинения за возможные неудобства», — говорится в сообщении.