Банк России считает привлекательными для сбережений нынешние ставки по банковским депозитам , заявила на пресс-конференции глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

«Депозитные ставки пока являются привлекательными для сбережений», — сказала Набиуллина.

Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по данным ЦБ, в первой декаде декабря осталась на том же уровне, что и в конце предыдущего месяца — 6,13%. А до этого, во второй декаде ноября средняя максимальная ставка опускалась до рекордно низкого уровня за все время подсчетов — и составляла 6,03%.

«Все хотят, чтобы ставки по кредитам были пониже, а ставки по депозитам — повыше. Но они всегда должны быть как-то сбалансированы между собой. И мы видим, что ставки по кредитам делают кредиты более доступными, а ставки по депозитам еще оставляют возможность иметь привлекательную форму сбережений», — отметила глава Банка России.