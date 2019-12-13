Банк России обсуждает с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) вопрос о комиссиях, которые взимают банки по операциям своих клиентов. ЦБ согласился с позицией ФАС: кредитные организации не должны взимать повышенные комиссии по операциям с низким риском, следует из ответа пресс-службы регулятора на запрос РБК.

«Банк России исходит из недопустимости взимания банками повышенных комиссий по операциям с низким риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма», — заявил представитель ЦБ.

Ранее вопрос заградительных тарифов вызвал критику ФАС, писали «Ведомости». На заседании с Ассоциацией антимонопольных юристов руководители службы обсуждали злоупотребления банков: по мнению бизнеса, кредитные организации завышают комиссии по расчетному обслуживанию для юрлиц, если компания проводит операции с физлицами. Глава ФАС Игорь Артемьев назвал подобную практику «безобразием». По его словам, кредитные организации прикрываются антиотмывочными рекомендациями ЦБ, хотя в документах регулятора «прямо не написано такое хамство» (цитата по «Ведомостям»).

В ответе на запрос РБК Банк России привел перечень операций, которые нельзя по умолчанию считать сомнительными. В этот перечень входят перечисление физлицам зарплаты и приравненных к ней платежей, перечисление вознаграждений индивидуальным предпринимателям и лицам, которые занимаются частной практикой (расчеты нотариусов, выплата гонораров со счетов адвокатских бюро), перечисление по счетам лиц, которые зарегистрировались в качестве самозанятых, перечисление дивидендов, перечисление социальных выплат, пенсий, стипендий, алиментов и перечисление страховых возмещений и средств на основании решений судов.