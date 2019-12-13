Банки предложили поменять механизм работы с денежными переводами, которые осуществляются без согласия клиента, рассказал РБК вице-президент Ассоциации банков «Россия» (АБР) Алексей Войлуков. Во-первых, они хотят увеличить срок, на который блокируется сомнительный перевод, а во-вторых — возвращать средства клиенту, если с ним не удалось связаться для подтверждения операции, вместо того чтобы все равно переводить их.

Представитель ЦБ сообщил, что «корректировка действующего механизма противодействия несанкционированным операциям путем увеличения срока приостановки трансакций не принесет положительного эффекта».

По мнению директора по мониторингу операций и диспутам Альфа-Банка Алексея Голенищева, нынешнюю схему нужно либо полностью отменить, либо изменить формулировку так, чтобы возобновление платежа было опциональным. Банк «Открытие» поддерживает эти предложения, отметил вице-президент, начальник управления правовой экспертизы банка Сергей Селезнев. ВТБ и Райффайзенбанк, по словам их представителей, не участвуют в обсуждении этих предложений и не видят необходимости в изменении антифрод-законодательства.

По словам экспертов, предложенные изменения могут помочь банкам бороться с мошенниками, так как увеличение сроков и изменение механизма не позволит им вывести похищенные средства. Но данные предложения не решают проблему мошенничества, а являются только одним из элементов комплексного решения вопроса.