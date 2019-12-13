Жюри высоко оценило проект Банка «Программа лояльности «Клуб чемпионов». Премию вручает журнал «The Retail Finance» за достижения в области финансового бизнеса в России.

«Клуб чемпионов» – бонусная программа для клиентов автозаправочных станций «Татнефть». Позволяет получать бонусы за любые покупки и превращать их в скидки на оплату топлива, товаров в магазине и заказов в кафе на АЗС. Для этого клиентам необходимо открыть бесплатную карту «Клуб чемпионов» Банка ЗЕНИТ.

«Мы рады, что организаторы RETAIL FINANCE AWARDS по достоинству оценили уникальный банковский продукт, который мы смогли запустить в этом году совместно с ПАО «Татнефть» - программу лояльности «Клуб чемпионов». Уже свыше 170 тысяч жителей страны экономят на топливе вместе с картами Банка ЗЕНИТ «Клуб чемпионов», - отметил заместитель Председателя Правления Банка ЗЕНИТ Дмитрий Юрин.

Престижная премия Retail Finance Awards с 2007 года ежегодно вручается журналом The Retail Finance, одним из наиболее влиятельных банковских изданий России, за особые достижения в области развития розничного финансового рынка страны. Победителей выбирает редакция журнала на основании анализа рынка и результатов голосования участников профессионального сообщества.