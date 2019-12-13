Центробанк по итогам заседания совета директоров в пятницу, 13 декабря, принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 6,25%%. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Решение Банка России совпало с прогнозами опрошенных Банки.ру экспертов. Ставка уже находится в так называемом нейтральном диапазоне, оценка которого сохраняется на уровне 6—7%. При этом первый зампред регулятора Ксения Юдаева ранее отмечала, что ЦБ видит «определенное пространство для дальнейшего снижения». За очередное снижение ставки говорили низкая инфляция, невысокие инфляционные ожидания, укрепление рубля на фоне договоренностей ОПЕК о сокращении квот добычи нефти и «санкционная пауза», против — ожидаемое ускорение расходов бюджета, возможность срыва торговых переговоров США и Китая и геополитическая напряженность в Латиноамериканском регионе, уточняли аналитики.

Это восьмое заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке в текущем году. На заседаниях, которые прошли 8 февраля , 22 марта и 26 апреля , Центробанк не менял ключевую ставку, а 14 июня , 26 июля , 6 сентября и 25 октября принял решение снизить ее.



В 2018-м регулятор ужесточал денежно-кредитную политику дважды: в сентябре и декабре. Так ЦБ реагировал на возможные угрозы финансовой стабильности и риски ускорения инфляции, поясняла председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Следующее заседание совета директоров ЦБ, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 7 февраля 2020 года.