Банк «Открытие» присоединился к программе «Фабрика проектного финансирования», которую в статусе ее оператора и организатора синдикаций реализует «ВЭБ.РФ». О подписании соответствующего двустороннего соглашения сообщили в пятницу в ВЭБе.

Программа предусматривает предоставление кредитных средств заемщикам на основании договоров синдицированного кредита с элементами господдержки. В числе инструментов — хеджирование процентных рисков за счет субсидий правительства и целевая государственная гарантия, направленная на удешевление финансирования проектов и защиту рисков инвесторов.

Кредиты предоставляются на инвестиционные проекты в приоритетных секторах российской экономики, соответствующие следующим критериям: объем — от 3 млрд рублей, окупаемость — до 20 лет, доля собственных средств, направляемых заемщиком на цели реализации инвестпроекта, — не менее 20% его полной стоимости.



«Коммерческие банки в развитии механизма «фабрики» играют ключевую роль. Они совместно с «ВЭБ.РФ» направляют деньги в проектное финансирование, поэтому оценку проектов проводит не только наша организация, но и кредитные подразделения коммерческих банков. Благодаря такому вниманию сделки «фабрики» качественные и проработанные. На сегодняшний день к программе присоединились 19 коммерческих банков. Уже приняты решения о финансировании семи «фабричных» проектов, по четырем из них открыто финансирование», — отметил первый заместитель «ВЭБ.РФ» — член правления Михаил Полубояринов.