Первоначально выпуск маркетировался с ориентиром ставки первого купона 10,25-10,75% годовых, что соответствует доходности к погашению 10,65-11,19% годовых. В ходе сбора заявок верхняя граница первоначального ориентира купона была снижена до 10,5% годовых. В книгу поступило около 30 заявок со стороны всех групп рыночных инвесторов.

«Размещение облигаций ГК «Пионер» прошло очень удачно, был собран значительный объем рыночного спроса, при этом доля физических лиц составила более 11%, доля управляющих компаний - более 36%. Стратегия компании и финансовые показатели компании были оценены инвесторами на высоком уровне», - подчеркнула управляющий директор управления по работе с компаниями строительного комплекса и недвижимости Альфа-Банка Олеся Мартыненко.

«Нам приятно видеть в книге заявок не только ряд крупных УК, но и большой круг физических лиц - возможно, недавно покупателей наших объектов. Мы благодарим организаторов и надеемся на продолжение нашей успешной публичной истории на долговом рынке капитала», - рассказал финансовый директор ГК «ПИК» Андрей Никитин.

Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями с квартальными купонами. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 16 декабря. Организаторами размещения также выступают BCS Global Markets, банк «Открытие», Газпромбанк и «Московский кредитный банк».