Аналитики Альфа-Банка позитивно оценили новую дивидендную политику «Газпрома» , которую правление компании утвердила на заседании в четверг,12 декабря.

Аналитики Альфа-Банка позитивно оценили новую дивидендную политику «Газпрома» , которую правление компании утвердила на заседании в четверг,12 декабря.



«Мы ожидали, что компания сократит свой бюджет на 2020 год; при этом мы приятно удивлены поэтапным увеличением коэффициента дивидендных выплат. Мы подтверждаем свой взгляд на акции «Газпрома» как на наиболее привлекательную инвестицию в российском нефтегазовом секторе», — говорится в обзоре банка.

В рамках новой дивидендной политики компания планирует увеличить к 2022 году коэффициент выплат до 50% от прибыли по МСФО.

В Альфа-Банке ожидают роста стоимости акций «Газпрома» до 299 рублей, сейчас на Московской бирже бумаги торгуются выше 250 рублей. Рост к закрытию предыдущего торгового дня 0,1%. По оценкам аналитика банка Антона Корыцко, по итогам 2019 года газовая компания выплатит 16,84 рублей на акцию (при дивидендной доходности 6,8%, исходя из цены закрытия 11 декабря).

По итогам следующего года дивиденды могут составить 19,61 рубля на акцию (при дивидендной доходности 7,9%), в 2021 году выплаты достигнут 24,75 рубля на акцию (при дивидендной доходности 10%). Аналитик также обращает внимание, что «Газпром» может снизить коэффициент дивидендных выплат, если мультипликатор Debt/EBITDA превысит значение 2,5, однако считает такой сценарий маловероятным.