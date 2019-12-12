Операцию в банкомате Государственного сберегательного банка Республики Таджикистан «Амонатбонк» осуществил заместитель генерального директора платежной системы «Мир» Сергей Бочкарев. «Золотая Корона» стала одним из технологических партнеров проекта интеграции национальных платежных систем «Мир» и «Корти Милли».

В рамках запуска эквайринга карт «Мир» в банкоматах и терминалах ГСБ РТ «Амонатбанк» специалистами «Золотой Короны» была выполнена доработка и настройка программного обеспечения банкоматов и терминалов, оказаны консультационные услуги при прохождении банком сертификации в платежной системе «Мир», в том числе при сертификационном тестировании информационного взаимодействия «Амонатбанка» с процессингом Национальной системы платежных карт (оператор платежной системы «Мир»).

«Работа с платежной системой «Мир» – важное направление нашей деятельности. Процессинговый центр «Золотая Корона» был одним из первых сертифицирован на выпуск и обслуживание карт российской национальной платежной системы, а также организовал поддержку протокола MirAccept 2.0 для своих клиентов, обеспечивающего защиту платежей в интернете. Мы рады, что наша экспертиза оказалась востребованной в столь важном межгосударственном проекте, как запуск обслуживания карт «Мир» в крупнейшем банке Таджикистана», – говорит Андрей Надточий, технический директор облачной платформы «Золотой Короны».

«Золотая Корона» имеет 25-летний опыт в области процессинга, маршрутизации и обработки банковских операций, управления инцидентами, мониторинга и бесперебойности работы. Сервис «Платформа банковского самообслуживания» в режиме SaaS позволяет банку использовать инструменты для централизованного управления платежами и платежной инфраструктуры, имеет сертификаты PCI DSS, характеризуется высокой долей отказоустойчивости (99,97%). Платформу используют 125 банков РФ и СНГ.

Источник: ЦФТ