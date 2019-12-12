Штраф для компаний за невыполнение предписаний Роспотребнадзора, ФНС и прочих надзорных органов может вырасти в десятки раз — до 500 тыс. рублей вместо нынешнего максимума в 20 тыс. рублей. Об этом пишут «Известия» , ссылаясь на проект новой редакции Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Обновленный КоАП должен будет вступить в силу с 1 января 2021 года.

В проекте повышаются и другие штрафы. За непредоставление сведений контролирующим органам — до 20 тыс. рублей для юрлиц (сейчас — до 5 тыс. рублей), за неповиновение законному распоряжению или требованию проверяющего — до 10 тыс. рублей для должностных лиц (сейчас — до 4 тыс. рублей) и до 30 тыс. рублей для компаний (вводится впервые).

По некоторым пунктам санкции могут быть смягчены. Так, за нарушение требований к ведению образовательной деятельности новая редакция предполагает снижение штрафа до максимум 100 тыс. рублей для юрлиц (сейчас — до 200 тыс. рублей), за воспрепятствование доступу на объект членов международной инспекционной группы — до 30 тыс. рублей (сейчас — до 40 тыс. рублей).

Штраф за несоблюдение инспекторами законодательства могут повысить до 5—7 тыс. рублей для должностных лиц (сейчас 3—5 тыс.), за грубое или повторное нарушение — до 50—70 тыс. (сейчас 5—10 тыс.) или до года дисквалификации.

Также в КоАП могут появиться новые статьи за нарушения: предложены отдельные наказания для водителей за неповиновение инспектору Ространснадзора, также есть штраф до одной двадцать пятой выручки компании (но не меньше 100 тыс. рублей) за невыполнение оператором связи предписания Роскомнадзора; еще одна новая санкция — до 15 тыс. рублей для должностных лиц — за неповиновение требованиям инспектора Счетной палаты или воспрепятствование проверке.

По словам экспертов, предписания надзорных органов исполняются практически всегда: в противном случае это ведет к увеличению проверок и препятствиям в работе. Однако санкции КоАП не должны быть универсальными: суммы, которые не влияют на показатели крупного бизнеса, могут стать смертельными для малого. Также на фоне смягчения требований к предпринимателям важно защитить и права граждан.