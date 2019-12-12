Полицейские в Ханты-Мансийском автономном округе ищут похитителей банкомата, в котором находилось чуть более 6 млн рублей, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД.

Инцидент произошел рано утром в среду в торговом центре «Мега» в городе Мегион. Как предполагают правоохранители, трое неизвестных до открытия ТЦ вынесли банкомат из здания и увезли его на автомобиле.

«Подозреваемых ищут... В банкомате находилось чуть более 6 миллионов рублей», — сказал собеседник агентства.

По его словам, возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 158 УК РФ «Кража», максимальная санкция — 10 лет лишения свободы.