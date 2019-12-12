Сбербанк совместно с Федеральной нотариальной палатой предоставил клиентам новую услугу: получение наследства без визита в офис банка. На первом этапе сервис будет доступен жителям Москвы в ограниченном количестве нотариальных контор, уточняется в сообщении кредитной организации.

По заявлению наследника нотариус, выдавший свидетельство о праве на наследство, формирует и направляет в электронном виде в банк через единую информационную систему нотариата удостоверенный им пакет документ для выплаты наследнику причитающихся ему денежных средств. Сотрудник банка проверит комплект поступивших документов и произведет выплату наследства по счетам и вкладам .

В Сбербанке отмечают, что ежегодно в его отделения обращается около 600 тыс. наследников. Они предоставляют сотрудникам банка бумажное свидетельство о праве на наследство и получают выплату. «Данная процедура может занимать более часа. Благодаря сервису у граждан отпадет необходимость личных визитов в банк для получения наследства: на основании электронных документов, переданных нотариусами, наследство будет зачисляться банком на карту наследника», — подчеркивается в релизе.



Предполагается, что в дальнейшем сервис будет тиражирован на всю систему нотариата и банковскую систему.

