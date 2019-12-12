Совет службы финансового уполномоченного утвердил размер платы за рассмотрение обращений заемщиков микрофинансовых организаций (МФО), пишет «Коммерсант» .

Так, если финомбудсмен прекратит рассмотрение дела без вынесения решения в связи с урегулированием спора между сторонами или в связи с добровольным исполнением МФО требований потребителя в течение семи рабочих дней после принятия обращения к рассмотрению, размер ставки составит 8,5 тыс. рублей, позже — 17 тыс. рублей. Если финомбудсмен частично или полностью удовлетворил требования потребителя, то МФО будет вынуждена заплатить максимальный размер ставки взноса в размере 34 тыс. рублей. Если же потребителю будет отказано в удовлетворении требований, то для МФО это не влечет уплату каких-либо взносов.

По словам участников рынка, данная мера должна быть зеркальной относительно клиентов МФО, чтобы не поощрять потребительский экстремизм, иначе если МФО выиграет, то не получит ничего, если проиграет, то заплатит по полной.

В сентябре этого года СРО «МиР» проводила анкетирование, чтобы выявить, каково количество судебных разбирательств, аналогичных тем спорам, которые будет рассматривать финансовый уполномоченный. По словам директора СРО Елены Стратьевой, «более 80% опрошенных компаний заявили, что не участвовали в этом году в таких делах».

Юристы сомневаются, что сама по себе оплата взносов будет эффективным инструментом воздействия на компании. Это может сработать, если служба будет публично называть установленных нарушителей, поясняют они.