Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) договорились совместно снижать порог беспошлинного ввоза из зарубежных интернет-магазинов, сообщил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Все страны идут к тому, чтобы налаживать отношения, контроль и прозрачность интернет-торговли. Мы будем рассматривать в рамках Евразийском экономической комиссии понижение этого порога с тем, чтобы выравнивать условия конкуренции как обычной торговли, так и интернет-торговли», — сказал Силуанов. Он подчеркнул, что такие предложения будут приниматься для всех стран ЕАЭС.

С 1 января 2019 года в странах ЕАЭС порог беспошлинного ввоза из зарубежных интернет-магазинов снизился с 1 тыс. евро до 500 евро.

В следующем году порог должен опуститься до 200 евро, изменятся и правила его применения. «Устанавливается порог 200 евро, но он будет применяться не за месяц, как раньше, а на каждую покупку. Меняется и ставка пошлины — в этом году она составляла 30%, со следующего года она снижается в два раза», — уточнил первый вице-премьер.