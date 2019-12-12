СМП Банк понизил ставки по вкладам. Все вклады открываются на 1096 дней. Проценты по ним начисляются по периодам.

Так, по вкладу «Все просто» за полный срок размещения средств средние годовые процентные ставки по вкладу в рублях составляют 3,35—3,75%, в долларах — 0,5—0,63% (ранее — 3,85—4,25% в рублях и 0,63—0,75% в долларах). Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены.

По депозиту «Все удобно» средние годовые процентные ставки составляют 2,85—3,25% по вкладу в рублях и 0,38—0,5% в долларах (прежде в рублях 3,35—3,75%, в долларах — 0,5—0,63%). Возможно пополнение. Расходная операция предусмотрена один раз со 181 дня.

Средние годовые процентные ставки по вкладу в рублях «Все возможно» составят 2,35—2,75% (вместо 2,85—3,25%), в долларах — 0,25—0,38% (вместо 0,38—0,5%). Предусмотрены дополнительные взносы и расходные операции.

Минимальная сумма всех депозитов — 1 тыс. рублей или 50 долларов. Проценты выплачиваются ежемесячно или ежемесячно капитализируются.

При досрочном расторжении договора проценты за полный период сохраняются.

При оформлении в интернет-банке, пенсионерам, а также зарплатным клиентам банка процентные ставки по вкладам в рублях будут повышены на 0,25 процентного пункта.