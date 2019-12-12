Система внутреннего финансового аудита государственных органов должна быть усовершенствована, поскольку не достигает результативности использования бюджетных средств. К таким выводам пришла Счетная палата по итогам проверки 72 федеральных органов исполнительной власти.

«Созданная в 2014 году система внутреннего финансового аудита не достигает целей, определенных постановлением правительства. Ее влияние на повышение экономности и результативности использования бюджетных средств незначительно», — говорится в сообщении ведомства.

По мнению ведомства, главная проблема внутреннего финансового аудита — нехватка кадров и низкий уровень их подготовки. Счетная палата считает необходимым, чтобы Минфин совместно с Минтрудом на регулярной основе организовывал обучение аудиторов. По данным Минфина, учебная программа появится уже в следующем году, однако, полностью проблему она не решит.

«Счетная палата считает необходимым внести изменения в действующее законодательство, направленные на обеспечение фактической независимости внутреннего аудитора, повысив его статус и подчинив его деятельность исключительно руководителю федерального органа исполнительной власти», — отмечается в сообщении.



Также, считают в СП, необходимо продолжить работу по совершенствованию автоматизированных информационных систем, направленную на развитие процессов внутрисистемного контроля, обеспечивающих качественное и эффективное исполнение бюджетных процедур.