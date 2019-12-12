Сбербанк предлагает конкурентам взять на работу сотрудников, которых сам собирается сократить, пишет «Коммерсант» . Как рассказали изданию в ряде банков, на днях они получили предложение о сотрудничестве от HR-подразделения Сбербанка — портала NextSteps.

В пресс-службе Сбербанка сообщили, что проект был масштабирован на всю страну летом и стал «системным процессом поддержки» сокращаемых сотрудников. «Мы хотим помочь коллегам максимально безболезненно пройти процедуру сокращения», — пояснили в банке, заверив, что при этом все выплаты по сокращению сохраняются.

По словам представителей банков, подобные решения выглядят «признаком зрелости работодателя», дальнейшее трудоустройство сокращаемых сотрудников «вызывает только уважение». Попытка трудоустройства сокращаемых сотрудников сама по себе формирует у них позитивное впечатление о работодателе.

Реализацию проекта эксперты пока оценивают сдержанно. Знакомый с содержанием базы NextSteps эксперт указал, что сейчас она кадровикам неинтересна: кандидатов мало, многие из них предпенсионного возраста, все те же резюме есть на hh.ru. «Хотя исходно идея была интересная — платформа, где только банки смогут размещать резюме своих сокращаемых сотрудников, чтобы был обмен кадрами», — уточняет собеседник издания.

Среди действующих партнеров NextSteps на своем сайте указал ЦБ, банк «ФК Открытие», Росбанк, Тинькофф Банк, «Магнит», «МегаФон» и т. д. Ни один из заявленных партнеров не подтвердил изданию наем сотрудников через портал.