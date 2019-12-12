Россельхозбанк предлагает кредит на неотложные нужды для самозанятых. Ставка по новому продукту «Кредит потребительский без обеспечения для самозанятых граждан» составляет от 13,9% годовых.

Доход можно подтвердить справкой о состоянии расчетов (дохода) по налогу на профессиональный доход при условии ведения текущей деятельности в качестве самозанятого не менее полугода. Для оформления кредита клиенту достаточно иметь при себе только паспорт РФ; документы, подтверждающие доход, предоставляются в электронном виде с использованием приложения «Мой налог». Срок рассмотрения заявки и принятия решения по ней — до трех рабочих дней.



По кредиту отсутствует комиссия, а также необходимость залога или поручительства. Кредит можно оформить на срок до пяти лет, максимальная сумма — 750 тыс. рублей для жителей Москвы и Московской области и 300 тыс. для других субъектов РФ.