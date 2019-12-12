Акционерный коммерческий банк «АКТИВ БАНК», один из ведущих банков Республики Мордовия и клиент компании «ПрограмБанк», стал призером республиканского конкурса «Лучшие товары Мордовии».
Банк получил наивысшие рейтинговые оценки в номинации «услуги». Награда была присуждена за конкурентоспособность и высокое качество услуг кредитования физических и юридических лиц.
«...Успех в таком престижном конкурсе — очень большая гордость для нас и дополнительный стимул к дальнейшему развитию и совершенствованию. Победа является авторитетным подтверждением качества наших финансовых продуктов и прекрасным показателем того, что мы двигаемся в правильном направлении!» — прокомментировала Президент Банка Галина Сергеевна Буданова.
Роль «АКТИВ БАНКА» в финансово-кредитной сфере республики Мордовия возрастает. Летом 2019 года Банк присоединил ПАО «Межрегиональный промышленно-строительный банк». Благодаря этому «АКТИВ БАНК» расширил линейку своих продуктов, увеличил филиальную и банкоматную сеть.
«АКТИВ БАНК» и «ПрограмБанк» тесно сотрудничают более 20 лет. Среди проектов последних лет — модернизация банковского процессинга и развитие системы массового потребительского кредитования на решении «ПрограмБанк.ФронтОфис».
Летом 2019 года, когда шло присоединение «Межрегионального промышленно-строительного банка», компания «ПрограмБанк» обеспечила инфраструктурную поддержку слияния банков. Компания провела объединение информационных систем двух банков и организовала бесперебойное обслуживание клиентов на всем протяжении процесса объединения.
«Мы поздравляем нашего давнего клиента с заслуженной наградой и уверены, что впереди у «АКТИВ БАНКА» еще много побед и на региональном, и на федеральном уровнях!..» — поздравил банк Директор по работе с клиентами компании «ПрограмБанк» Виталий Занин.
Справочная информация
АКБ « АКТИВ БАНК» (ПАО) является членом Ассоциации российских банков, членом Ассоциации региональных банков России, членом Торгово-промышленной палаты Республики Мордовия, членом саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация».
В феврале 2019 АКТИВ БАНК вошел в числе 70 банков страны, уполномоченных выдавать займы предприятиям малого и среднего бизнеса на льготных условиях, за счет выделяемых банку субсидий из федерального бюджета. Учитывая текущую рыночную конъюнктуру, в апреле 2019 общим собранием акционеров АКБ «АКТИВ БАНК» и КБ «МПСБ» было принято решение об объединении двух региональных банков.
Компания « ПрограмБанк» является основателем рынка банковской автоматизации и работает на этом рынке 30 лет.
По итогам продаж за 2017 год ПрограмБанк занял первое место в рейтинге российских поставщиков банковского программного обеспечения ( IBS SalesLeagueTable). ПрограмБанк является победителем Национальной банковской Премии в номинации «За профессиональное обслуживание АБС».
Среди решений компании — полная линейка программных продуктов для банков — « ПрограмБанк.ФронтОфис», « ПрограмБанк.АБС» и « ПрограмБанк.БизнесАнализ», страхового рынка — « ПрограмБанк.Страхование», и микрофинансового рынка — « ПрограмБанк.КредитМикро».
Среди клиентов компании: Банк ВТБ, НКЦ (Центральный контрагент группы «Московская Биржа»), СПАО «Ингосстрах», МФК «МигКредит», Агентство по страхованию вкладов, ВТБ Капитал, Ренессанс Капитал, НКО «Яндекс-Деньги», а также сотни других, самых разных финансовых учреждений России.
Источник: ПрограмБанк
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