Банк получил наивысшие рейтинговые оценки в номинации «услуги». Награда была присуждена за конкурентоспособность и высокое качество услуг кредитования физических и юридических лиц.



«...Успех в таком престижном конкурсе — очень большая гордость для нас и дополнительный стимул к дальнейшему развитию и совершенствованию. Победа является авторитетным подтверждением качества наших финансовых продуктов и прекрасным показателем того, что мы двигаемся в правильном направлении!» — прокомментировала Президент Банка Галина Сергеевна Буданова.



Роль «АКТИВ БАНКА» в финансово-кредитной сфере республики Мордовия возрастает. Летом 2019 года Банк присоединил ПАО «Межрегиональный промышленно-строительный банк». Благодаря этому «АКТИВ БАНК» расширил линейку своих продуктов, увеличил филиальную и банкоматную сеть.



«АКТИВ БАНК» и «ПрограмБанк» тесно сотрудничают более 20 лет. Среди проектов последних лет — модернизация банковского процессинга и развитие системы массового потребительского кредитования на решении «ПрограмБанк.ФронтОфис» .



Летом 2019 года, когда шло присоединение «Межрегионального промышленно-строительного банка», компания «ПрограмБанк» обеспечила инфраструктурную поддержку слияния банков. Компания провела объединение информационных систем двух банков и организовала бесперебойное обслуживание клиентов на всем протяжении процесса объединения.



«Мы поздравляем нашего давнего клиента с заслуженной наградой и уверены, что впереди у «АКТИВ БАНКА» еще много побед и на региональном, и на федеральном уровнях!..» — поздравил банк Директор по работе с клиентами компании «ПрограмБанк» Виталий Занин.

Справочная информация



АКБ « АКТИВ БАНК » (ПАО) является членом Ассоциации российских банков, членом Ассоциации региональных банков России, членом Торгово-промышленной палаты Республики Мордовия, членом саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация».



В феврале 2019 АКТИВ БАНК вошел в числе 70 банков страны, уполномоченных выдавать займы предприятиям малого и среднего бизнеса на льготных условиях, за счет выделяемых банку субсидий из федерального бюджета. Учитывая текущую рыночную конъюнктуру, в апреле 2019 общим собранием акционеров АКБ «АКТИВ БАНК» и КБ «МПСБ» было принято решение об объединении двух региональных банков.



Компания « ПрограмБанк» является основателем рынка банковской автоматизации и работает на этом рынке 30 лет.

По итогам продаж за 2017 год ПрограмБанк занял первое место в рейтинге российских поставщиков банковского программного обеспечения ( IBS SalesLeagueTable ). ПрограмБанк является победителем Национальной банковской Премии в номинации «За профессиональное обслуживание АБС».



Среди решений компании — полная линейка программных продуктов для банков — « ПрограмБанк.ФронтОфис », « ПрограмБанк.АБС » и « ПрограмБанк.БизнесАнализ », страхового рынка — « ПрограмБанк.Страхование », и микрофинансового рынка — « ПрограмБанк.КредитМикро ».



Среди клиентов компании : Банк ВТБ, НКЦ (Центральный контрагент группы «Московская Биржа»), СПАО «Ингосстрах», МФК «МигКредит», Агентство по страхованию вкладов, ВТБ Капитал, Ренессанс Капитал, НКО «Яндекс-Деньги», а также сотни других, самых разных финансовых учреждений России.

Источник: ПрограмБанк