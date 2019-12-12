Госдума на заседании в четверг, 12 декабря, приняла в окончательной редакции законопроект, по которому в случае приостановления или прекращения электронного денежного перевода клиента оператор обязан будет в тот же день уведомить клиента и сообщить о причине блокировки. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Изменения вносятся в ФЗ «О национальной платежной системе».

Ранее были установлены правила, по которым сомнительные переводы и платежи могут блокироваться. Граждане часто жалуются на то, что средства на их личных счетах блокируют без предупреждения. Это становится причиной убытков и доставляет неудобства.

«Закон призван решить эту проблему. Он обяжет операторов по переводу денежных средств информировать клиента о приостановлении или прекращении использования электронного средства платежа по инициативе оператора в различной форме — как СМС-сообщением, так и звонком, о самом факте блокировки, а также причинах, почему это произошло.