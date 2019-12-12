Объем покупок иностранцев в российских магазинах, поддерживающих систему tax free, за девять месяцев 2019 года вырос на 16% и достиг 9,3 млрд рублей, пишут «Известия» . Это на 16,2% больше, чем за девять месяцев 2018-го, сообщили в пресс-службе Минпромторга. Так, за январь-октябрь туристы приобрели товаров уже на 10,8 млрд рублей, а за весь период реализации пилотного проекта сумма достигла 18,5 млрд, сказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Он добавил, что в среднем каждый иностранный гость оставляет в магазине около 100 тыс. рублей. Наибольшим спросом у туристов пользуются парфюмерно-косметическая продукция, ювелирные изделия, часы, одежда и обувь, меховые и кожаные изделия. В пресс-службе Минпромторга отметили, что сейчас воспользоваться услугой можно на территории 13 субъектов РФ в почти 1,2 тыс. магазинах.

При выезде из РФ иностранные туристы при покупке товаров минимум на 10 тыс. рублей могут рассчитывать на возврат НДС, который сейчас составляет 20%. Исключение составляет лишь подакцизная продукция — табак и алкоголь.

По словам Мантурова, в 2020 году Минпромторг продолжит реализацию пилотного проекта уже на территории 16 субъектов РФ. В перспективе система tax free будет распространена по всей стране. Для этого министерство разработало проект поправок в Налоговый кодекс. Сейчас документ проходит согласования с федеральными органами исполнительной власти, добавил министр.