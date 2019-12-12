Минфин до конца текущего года внесет в правительство предложения о снижении доли доллара в структуре Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия-24».

«Поэтому предложения такие сформулированы, мы внесем их в правительство в текущем году. И надеемся на то, что правительство поддержит изменение структуры в пользу других валют, отличных от доллара», — сказал Силуанов.