Россияне, планирующие поехать к семье на Новый год, в среднем преодолеют 702 км и потратят на дорогу около 350 евро, а на подарки — еще 204 евро. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного по заказу Mastercard.

Как уточняется в сообщении платежной системы, опрос проводился среди жителей 19 стран Европы, в том числе России, в ноябре. Опрошено более 10 тыс. человек.

Как подсчитали в Mastercard, в канун Рождества и Нового года около 250 млн человек совершат путешествие к своей семье, при этом большинство опрошенных стремятся провести это время с родителями. Из россиян 15% предпочитают каникулы за границей, причем 29% уезжающих в дальние страны ответили, что их главное желание на Новый год — это солнце. Каждый третий европеец и 45% россиян отметили, что в праздники хотят провести время со своими питомцами.

Подготовка к путешествию начинается в среднем за 35 дней до Нового года. Но заранее бронирует билеты только каждый седьмой (13%) житель России, а 20% покупают билеты всего за несколько дней до выезда. На дорогу россияне потратят около 350 евро — это чуть больше, чем в среднем в Европе (322 евро). Также россияне потратят еще 204 евро, а европейцы — 238 евро на подарки для своих родных и близких.

«Автомобильные дороги, вокзалы и аэропорты, вероятнее всего, будут перегружены начиная с 20 декабря. Автобусы и автомобили — наиболее популярные виды транспорта среди европейцев: ими хотя бы раз в зимние каникулы воспользуются 89%. Более трети — 36% опрошенных — поедут домой поездом. Почти каждый третий житель России (31%) и 23% европейцев отправятся к своей семье самолетом. В среднем европеец проедет 516 км, россиянин — 702 км, швед — 754 км, ирландец — 814 км, португалец — 891 км», — отмечается в исследовании Mastercard.



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