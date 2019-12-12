Правительство РФ утвердило квоту почти в 105 тыс. приглашений на въезд и разрешений на работу для иностранцев, прибывающих в Россию на основании визы, сократив ее по сравнению с предыдущим годом более чем на четверть, следует из документа на сайте правительства.

Квота на 2019 год была определена в 144 583 человека, по сравнению с 2018 годом ее снизили примерно на 20%. Число разрешений на 2020 год сокращено еще более чем на 27%.

«Подписанным постановлением на основании предложений субъектов Федерации определена потребность в привлечении иностранных работников в 2020 году — 104 993 человека, что составляет 72,6% от потребности, определенной на 2019 год. В этом же размере определена квота на выдачу приглашений на въезд в Россию и разрешений на работу для иностранных граждан», — говорится в справке к документу.

Уточняется, что 96,5% потребности на 2020 год составляют квалифицированные иностранные работники. По данным Кабмина, такое решение способствует реализации крупных инвестиционных проектов, в том числе таких, как строительство космодрома «Восточный», газопровода «Сила Сибири», Западно-Сибирского нефтехимического комплекса глубокой переработки углеводородного сырья в полиолефины.

Ранее сообщалось, что Минтруд предлагает дать разрешения на работу для почти 105 тыс. иностранцев, приезжающих в Россию на основании визы. В частности, в 2020 году потребность в рабочих, занятых на горных, горно-капитальных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах составляет 29,9 тысячи, в квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий — 19,6 тыс., в рабочих металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности — 11,5 тыс. Также в Россию смогут пригласить 2,7 тыс. водителей и машинистов подвижного оборудования, 6,8 тыс. операторов, аппаратчиков, машинистов и слесарей-сборщиков стационарного оборудования, и 1,3 тыс. продавцов, натурщиков и демонстраторов одежды.

На проживание и работу в России иностранцам требуется разрешение властей. В 2003 году были введены квоты на эти разрешения для граждан визовых стран, а в 2007 году — и безвизовых. При этом мигранты из безвизовых стран (среди них Киргизия, Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан, Молдавия) составляют около 80% иностранных работников в России.