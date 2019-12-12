Государственная Дума приняла поправки в Гражданский кодекс о последствиях досрочного прекращения договора страхования. Об этом сообщается на сайте нижней палаты. Закон позволит обеспечить возможность возврата части страховой премии для граждан, которые досрочно погасили свой кредит.

Так, в Гражданский кодекс вносится указание о возможности закрепления в специальных законах особых правил о судьбе страховой премии при досрочном отказе страхователя от договора страхования. Такой специальный случай устанавливается принятым в третьем чтении законом, которым предусматривается, что уплаченная заемщиком страховая премия подлежит возврату, за вычетом ее части пропорционально времени, в течение которого действовало страхование. Выплата должна быть произведена не позднее семи рабочих дней со дня получения соответствующего заявления заемщика (после полного досрочного возврата потребительского кредита (займа).