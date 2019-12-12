Государственная дума 12 декабря приняла в третьем, окончательном чтении закон о повышении со следующего года уровня минимального размера оплаты труда. Со следующего года МРОТ увеличится на 850 рублей и составит 12 130 рублей, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Законом также предусматривается, что ежегодно устанавливаемый с 1 января МРОТ может быть равен не только величине прожиточного минимума за II квартал предыдущего года, но и превышать ее.



«Законом предлагается установить МРОТ с 1 января 2020 года в сумме 12 130 рублей в месяц, что составляет 100% величины прожиточного минимума за второй квартал 2019 года. Таким образом, повышение МРОТ по отношению к установленному с 1 января 2019 года 11 280 рублей в месяц составит 850 рублей (рост на 7,5%)», — говорится в сообщении.





