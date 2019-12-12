Госдума может рассмотреть сегодня, 12 декабря, во втором чтении поправки в законы «О ЦБ» и «О банкротстве», которые упростят ЦБ продажу акций санируемых им банков: предусматривается, что ЦБ на основании решения совета директоров вправе продать с торгов свою долю в уставном капитале банка целиком или только ее часть, форма торгов определяется регулятором; также ЦБ может продавать акции на бирже, а в случае поступления лишь одной заявки можно совершить сделку с единственным претендентом; кроме того, ЦБ вправе продать акции по цене ниже цены их приобретения, сообщают «Ведомости» .

Но есть в поправках и ограничения: акции нельзя продать лицам, которые владели более чем 1% акций санируемого банка, а также тем, чья деловая репутация неудовлетворительна.

По словам экспертов, упрощение процедуры для продавца не означает повышение спроса со стороны покупателей, привлекательность прошедших процедуру санации банков для потенциальных инвесторов невысока; стратегические инвесторы в финансовый сектор сегодня преимущественно представлены российскими резидентами и конъюнктуру можно охарактеризовать как рынок покупателя, впрочем, в случае IPO могут появиться крупные иностранные институциональные инвесторы.

Обе формы продажи акций санируемых банков (аукцион или организованные торги) потенциально позволяют определить рыночный уровень итоговой цены продажи и поэтому соответствуют правилам прозрачной ценовой конкуренции покупателей за актив, говорят эксперты. Также, по их словам, у ЦБ должны быть разные инструменты и возможности при продаже санируемых банков в зависимости от ситуации и размера банка.