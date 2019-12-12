Рост российского лизингового рынка замедлится в следующем году, ожидает Fitch. Рейтинговое агентство опубликовало прогноз-2020 для финансовых и лизинговых компаний европейских стран с развивающейся экономикой.

Прогноз Fitch на 2020 год для финансовых и лизинговых компаний стран Европы с развивающейся экономикой — «негативный», в значительной степени из-за макроэкономической волатильности на крупнейших рынках, таких как Турция и Россия, следует из обзора.

Прогнозируется продолжение снижения процентных ставок в большей части региона, что должно поддержать потребительский спрос и несколько снизить стоимость фондирования. Однако ссудная маржа, вероятно, уменьшится, а качество активов будет ухудшаться по мере «вызревания» более старых сделок, которые зачастую заключались на более жестких условиях.



Fitch ожидает замедления роста лизингового сектора в России. Розничный лизинг и авиализинг, вероятно, ожидает стагнация, связанная с вялой динамикой внутренних рынков соответствующих базовых активов, следует из материала. Динамика рынка лизинга подвижного состава будет сдерживаться циклической ребалансировкой после недавних сильных показателей роста. Сектор лизинга оборудования по-прежнему недостаточно развит в России, но он может показать рост выше среднего по рынку в ответ на активность государства в области развития инфраструктуры.