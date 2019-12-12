Юридические лица и индивидуальные предприниматели смогут открыть расчетный счет в Альфа-Банке по единому документу. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Четыре документа заменены одним, количество бумаги сократилось с восьми до одного листа. Клиентам нужно внести в анкету минимум информации о своем бизнесе и банковских продуктах и услугах, которые ему потребуются. Остальную информацию, которую банк обязан запрашивать при приеме нового клиента на обслуживание, Альфа-Банк получает в цифровом виде из официальных государственных источников.

В едином документе упрощены формулировки: текст изложен легким, понятным для клиентов языком, без избыточных специальных терминов.

Ранее при открытии расчетного счета клиенту необходимо было заполнить и подписать на бумаге четыре документа с учетом количества подключаемых услуг.