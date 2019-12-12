В ходе формирования книги заявок маркетинговый диапазон пересматривался в сторону понижения.

По итогам букбилдинга финальная ставка купона установлена в размере 7,65% годовых, что соответствует доходности 7,80% к оферте через 2 года с даты начала размещения. Номинальная стоимость одной облигации 1 тыс. рублей. Бумаги имеют полугодовые купоны. Срок обращения облигаций БО-001P-05 составляет 3 года.

Техническое размещение облигаций состоится 16 декабря 2019 года.

«Мы довольны результатами букбилдинга, рады вернуться на долговой рынок после небольшого перерыва. Для Банка это, прежде всего, продолжение формирования публичной истории и подтверждение его присутствия на рынке капитала», - отметил начальник Инвестиционного Департамента Банка ЗЕНИТ Виталий Киселев.