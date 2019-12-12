Книга заявок по размещению биржевых облигаций Банка ЗЕНИТ серии БО-001P-05 номинальным объемом 5 млрд рублей была открыта 10 декабря 2019 года на 1 день с ориентирами по ставке купона 7,55-7,80% годовых, что соответствует доходности в размере 7,69-7,95% годовых.
В ходе формирования книги заявок маркетинговый диапазон пересматривался в сторону понижения.
По итогам букбилдинга финальная ставка купона установлена в размере 7,65% годовых, что соответствует доходности 7,80% к оферте через 2 года с даты начала размещения. Номинальная стоимость одной облигации 1 тыс. рублей. Бумаги имеют полугодовые купоны. Срок обращения облигаций БО-001P-05 составляет 3 года.
Техническое размещение облигаций состоится 16 декабря 2019 года.
«Мы довольны результатами букбилдинга, рады вернуться на долговой рынок после небольшого перерыва. Для Банка это, прежде всего, продолжение формирования публичной истории и подтверждение его присутствия на рынке капитала», - отметил начальник Инвестиционного Департамента Банка ЗЕНИТ Виталий Киселев.
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