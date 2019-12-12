Банк «Уралсиб» включил в программу ипотечного кредитования с господдержкой для семей с детьми новую категорию клиентов. Согласно обновленным условиям, заемщиком по данной программе могут выступать клиенты, имеющие ребенка-инвалида, который рожден не позднее 31 декабря 2022 года. При этом не имеет значения общее количество детей в семье. Также не важна группа инвалидности и то, когда ребенок ее получил. Кроме того, ребенок может быть усыновленным (удочеренным).

Расширение доступа к программе связано со вступлением в силу постановления правительства № 1396 от 31 октября 2019 года о дополнении условий программы господдержки семей с детьми, поясняется в сообщении банка.

Также программа по-прежнему распространяется на заемщиков, имеющих как минимум двух детей, с условием что второй и последующие дети рождены в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года.

«Принять участие в программе могут граждане РФ в возрасте от 18 до 70 лет на дату окончания срока кредитования, имеющие постоянную или временную регистрацию на территории РФ. Стаж работы на последнем месте должен составлять не менее трех месяцев», — указано в релизе.

Специальная ставка по ипотечной программе для семей с детьми в «Уралсибе» составляет 4,9% годовых на весь срок кредитования (при кредитовании по двум документам ставка по кредиту повышается на 0,5 процентного пункта), первоначальный взнос — от 20%. Минимальная сумма кредита составляет 300 тыс. рублей. Максимальная сумма зависит от региона и равна 12 млн рублей при покупке квартиры в многоквартирном доме или таунхаусе в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и 6 млн рублей при приобретении объекта недвижимости в другом регионе присутствия банка.

Согласно материалам банка, срок кредитования составляет от трех до 30 лет. Обеспечением по кредиту выступает залог приобретаемого объекта недвижимости или залог прав требования по договору на приобретение объекта недвижимости. Досрочное погашение кредита возможно без штрафов и пеней.



Максимальная процентная ставка по кредиту устанавливается в размере увеличенной на 4 п. п. ключевой ставки Банка России, действующей на первое число месяца, следующего за месяцем, в котором кредитором выявлен любой из следующих фактов: нарушение заемщиком условий по личному страхованию; нарушение заемщиком условий по имущественному страхованию; отсутствие оформленного права собственности на приобретаемый объект недвижимости по истечении трех лет с даты выдачи кредита. Дополнительные расходы: страхование жизни и трудоспособности заемщиков, страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог (тарифы устанавливаются страховой/оценочной компанией), нотариальное заверение документов (при необходимости).

