Аналитики Альфа-Банка позитивно оценивают перспективы акций «ЛУКОЙЛа» , ожидая роста их котировок выше 7 тыс. рублей. В настоящее время на Мосбирже бумаги нефтяной компании торгуются по 6 100—6 165 рублей.

Сильными сторонами «ЛУКОЙЛа» аналитик Альфа-Банка Антон Корыцко называет взвешенную дивидендную политику, жесткий контроль над затратами и очень консервативный баланс.

«Хотя акции компании не являются особенно дешевыми… мы считаем, что отношение риска к доходу пока еще привлекательно: на наш взгляд, доходность на инвестированный капитал составит примерно 13% в среднесрочной перспективе», — написал он в обзоре.

В банке отмечают, что новая дивидендная политика «ЛУКОЙЛа» свидетельствует о приверженности компании своим обязательствам. В октябре компания приняла новую дивидендную политику, которая предусматривает выплату «как минимум» 100% скорректированного свободного денежного потока, с учетом уплаченных процентов, погашения обязательств по аренде, а также расходов на приобретение акций.

Хотя это решение как таковое не привносит сильных изменений в политику по распределению капитала, но, как считает Корыцко, оно обеспечивает гораздо большую прозрачность в этой области. Увеличение дивидендных выплат и контроль над издержками поддерживают ROIC (Коэффициент рентабельности инвестированного капитала) на двузначном уровне.

«Новая дивидендная политика ограничивает размер инвестированного капитала, что в сочетании с постоянным контролем над издержками, который демонстрирует менеджмент, будет сдерживать рост инвестированного капитала, что приведет к ощутимому ускорению возврата на инвестиции», — указывает аналитик.