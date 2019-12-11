Такое решение принял президент страны Жаир Болсонару.
Власти Бразилии решили отказаться от планов приватизации крупнейшего госбанка страны Banco do Brasil. Об этом заявил глава финансового учреждения Рубем Новайс, выступая во вторник в парламенте.
«Президент [Жаир] Болсонару четко дал понять, что приватизации Banco do Brasil не будет», — сказал банкир и уточнил, что сам он является сторонником передачи подчиненного ему государственного актива в частные руки. «За это мне даже досталось от него», — добавил Новайс.
По оценкам чиновника, оставаясь в госсобственности, банк теряет конкурентоспособность по сравнению с частными финансовыми институтами. Кроме того, это препятствует росту его биржевой стоимости, полагает президент финансового учреждения.
Приватизация госкомпаний наряду с пенсионной и налоговой реформой является одним из наиболее приоритетных направлений работы новых бразильских властей во главе с ультраправым президентом Жаиром Болсонару. По мнению руководства экономического блока правительства, эти меры позволят в ближайшие два-три года создать до 10 млн новых рабочих мест и привлечь иностранных инвесторов.
7 июня Федеральный верховный суд страны упростил порядок передачи дочерних структур госкомпаний в руки частных владельцев, отменив процедуру обязательного согласования с парламентариями сделок по их продаже. Вместе с тем для приватизации головного предприятия, коим является Banco do Brasil, этот вопрос необходимо выносить на рассмотрение Национального конгресса (двухпалатного парламента).
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