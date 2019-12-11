Власти Бразилии решили отказаться от планов приватизации крупнейшего госбанка страны Banco do Brasil. Об этом заявил глава финансового учреждения Рубем Новайс, выступая во вторник в парламенте.

«Президент [Жаир] Болсонару четко дал понять, что приватизации Banco do Brasil не будет», — сказал банкир и уточнил, что сам он является сторонником передачи подчиненного ему государственного актива в частные руки. «За это мне даже досталось от него», — добавил Новайс.

По оценкам чиновника, оставаясь в госсобственности, банк теряет конкурентоспособность по сравнению с частными финансовыми институтами. Кроме того, это препятствует росту его биржевой стоимости, полагает президент финансового учреждения.

Приватизация госкомпаний наряду с пенсионной и налоговой реформой является одним из наиболее приоритетных направлений работы новых бразильских властей во главе с ультраправым президентом Жаиром Болсонару. По мнению руководства экономического блока правительства, эти меры позволят в ближайшие два-три года создать до 10 млн новых рабочих мест и привлечь иностранных инвесторов.

7 июня Федеральный верховный суд страны упростил порядок передачи дочерних структур госкомпаний в руки частных владельцев, отменив процедуру обязательного согласования с парламентариями сделок по их продаже. Вместе с тем для приватизации головного предприятия, коим является Banco do Brasil, этот вопрос необходимо выносить на рассмотрение Национального конгресса (двухпалатного парламента).