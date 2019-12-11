Один из пользователей Банки.ру рассказал в «Народном рейтинге», что он и его друг активно пользовались СИМ-картами и банковскими картами «МегаФона», но в какой-то момент СИМ-карты перестали ловить сеть. По словам автора отзыва — пользователя под ником User3x, их перевыпустили неизвестные, после чего вошли в Интернет-банк и списали все деньги у обоих.

Совместные потери пострадавших составили около 300 тыс. рублей. User3x утверждает, что никаких оповещений не было, СИМ-карты перестали работать. «Был ли это сотрудник «МегаФона» замешан или самого банка — мне неизвестно. То, что СИМ-карта была перевыпущена незаконно, без моего ведома — это факт», — пишет пользователь Банки.ру.

В комментарии к отзыву клиента, банк «Раунд» (эмитент банковских карт «МегаФон») указал, что проводится проверка, а о результатах сообщат дополнительно. На момент публикации материала результатов проверки на странице отзыва не было.

Особенностью банковских карт «МегаФона» является то, что счет карты и телефона — это один и тот же счет. Перевыпустив карту и получив доступ к ней, злоумышленник может запросить баланс телефона и узнать остаток по карте. Мошенник может оплачивать небольшие покупки со счета телефона, а может и получить доступ ко всем деньгам. В этом случае применяется аналогичная схема, как при краже СИМ-карты клиентов любого банка.

«Подобные случаи мошенничества уже неоднократно происходили, в том числе и в других банках», — утверждает технический директор Qrator Labs Артем Гавриченков. По его словам, применяется следующая схема: злоумышленник идет в салон сотовой связи и либо по поддельным документам, либо вступив в сговор с сотрудником салона, перевыпускает сим-карту, вставляет ее в свой телефон и через СМС-команды выводит деньги со счета жертвы. При этом не имеет значения, совмещен ли телефонный счет со счетом карты или нет.

О вероятной причастности сотрудников оператора говорит руководитель юридической компании «Позиция Права» Егор Редин. «Учитывая, что в описанной ситуации списание денежных средств произошло в результате получения доступа мошенниками к банковской карте путем перевыпуска СИМ-карты сотового оператора, становится очевидна вина сотрудников сотового оператора», — считает он.

В «МегаФоне» Банки.ру объяснили, что по результатам внутренней проверки ничего подозрительного в действиях своих сотрудников не обнаружили. «Мы провели собственную служебную проверку и можем сообщить, что при замене СИМ-карт сотрудники салонов связи выполнили все требования законодательства и внутренние инструкции компании. При этом абонентами были предъявлены документы, подтверждающие личность», — прокомментировали в пресс-службе оператора связи.

Не исключает такой вариант развития событий и Гавриченков. «В данном случае однозначно утверждать, что в краже средств замешаны сотрудники банка «Раунд» или сотового оператора нельзя — это вполне могло быть организовано и злоумышленниками. Хотя вариант сговора все равно присутствует», — считает он.

Пострадавшим эксперты рекомендуют бороться за свои деньги. Тем, кто попал в подобную ситуацию, Редин рекомендует выполнить несколько действий:

• направить в банк заявление о несанкционированном списании денег с банковской карты;

• направить требование оператору сотовой связи о возмещении убытков, причиненных в результате неправомерных действий сотрудников оператора сотовой связи;

В данном случае на держателя СИМ-карты распространяется действие закона о защите прав потребителей. То есть потребитель имеет право требовать и возмещение причиненных убытков, и компенсацию морального вреда, в том числе за нарушение доступа к персональным данным, а в случае отсутствия добровольного удовлетворения законных требований потребителя — и взыскание в судебном порядке штрафа в размере 50% от присужденной в пользу потребителя денежной суммы, не возмещенной в добровольном порядке.

• подать заявление полицию, которое должно содержать: подробное описание событий по оформлению СИМ-карты у оператора сотовой связи, обстоятельства открытия банковской карты и привязки данных карты к СИМ-карте, обстоятельства блокировки СИМ-карты и ее перевыпуска без ведома ее держателя, нарушение законодательства о персональных данных и иные обстоятельства, позволяющие определить состав преступления (мошенничество либо кража). В банке нужно получить выписку по счету о движении денежных средств и также предоставить ее в правоохранительные органы. Там будут выяснять местонахождение «перевыпущенной» СИМ-карты и счетов, на которые были переведены денежные средства;

• по итогам или в ходе рассмотрения заявления в правоохранительных органах обратиться в суд с иском о возмещении оператором сотовой связи убытков и компенсаций. В качестве соответчика возможно привлечь банк.

Эксперты рекомендуют соблюдать несколько правил, чтобы не стать жертвой подобного мошенничества. Во-первых, не оставлять без присмотра банковские карты и мобильный телефон, во-вторых — не называть при входящих звонках личную информацию, паспортные данные, данные карты и коды из СМС, кем бы ни представлялись ваши собеседники. Сообщать данные можно только если вы сами звоните в банк по телефону, указанному на банковской карте.

Редин также советует попытаться ограничить сумму операций по банковской карте в сутки, исключить возможность открыть кредит по ней, и, при возможности, воспользоваться страховкой. Гавриченков считает, что одним из способов предупредить мошенничество будет более активно использование альтернативных способов подтверждения операций. «Чтобы избежать таких рисков, необходимо отключить выполнение команд на перевод средств или оплату услуг через СМС и желательно применять двухфакторную аутентификацию не по СМС, а в приложении банка. Такими дополнительными инструментами (например, биометрическими данными), обеспечивающими защиту средств, следует обязательно пользоваться тем, у кого счет телефона привязан к номеру карты».

Напомним, что если у вас украли банковскую карту и/или СИМ-карту, необходимо немедленно связаться с банком и/или сотовым оператором, чтобы заблокировать их и минимизировать риски. В случае компрометации банковской карты необходимо перевыпустить ее с другим номером.

Антонина САМСОНОВА, Banki.ru