Совет Федерации одобрил закон об отмене комиссии за межрегиональные переводы внутри одного банка — «банковского роуминга».

«Проект федерального закона подготовлен правительством Российской Федерации в целях недопущения установления повышенных тарифов, взимаемых кредитными организациями с граждан, при межрегиональном переводе денежных средств внутри одного банка. Комитет отмечает, что реализация федерального закона положительно повлияет на защиту интересов потребителей финансовых услуг», — говорится в заключении профильного комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам.

Как говорится в пояснительной записке, филиалы и внутренние структурные подразделения банка являются составной частью единой организационной структуры банка, переводы между счетами, открытыми в различных его территориальных подразделениях, являются в полном смысле обычными внутренними переводами. В связи с этим при внутрибанковском переводе между различными территориальными зонами банк не создает добавленной стоимости по сравнению с переводами внутри одной территориальной зоны, добавляют авторы законопроекта.

Учитывая наличие банков, в том числе с широкой филиальной сетью, действующие тарифы которых в настоящее время не соответствуют предлагаемым законопроектом принципам тарифообразования, документ предусматривает вступление в силу соответствующих изменений по истечении 180 дней со дня его официального опубликования для приведения банками своих тарифов в соответствие с устанавливаемыми требованиями на всей территории РФ.