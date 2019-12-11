Совет Федерации одобрил закон, который вводит с 2020 года в России электронные трудовые книжки, но не отменяет при этом возможность использования документа в бумажном виде. Закон вступит в силу с 1 января.

Закон дает работодателям возможность в электронном виде собирать информацию о трудовой деятельности и трудовом стаже каждого работника, в том числе о занимаемых должностях, переводе на другую работу, увольнении и прекращении трудового договора. Эти данные работодатель будет ежемесячно передавать в информационную систему Пенсионного фонда России (ПФР). Работники будут вправе запрашивать у своего работодателя данные о своей трудовой деятельности как на бумажном носителе, так и в электронном формате.

Во втором чтении парламентарии приняли ряд существенных поправок. Теперь, если сведения о трудовой деятельности работника указаны неверно, то работодатель по письменному заявлению сотрудника обязан исправить или дополнить эту информацию, направив ее затем в ПФР. Также уточнен порядок уведомления работников.

Как рассказал ранее замминистра труда и соцзащиты РФ Всеволод Вуколов, с 15 февраля 2020 года работодатель будет иметь право передавать сведения о кадровых изменениях в базу ПФР. Работники, которые не успели написать заявление о переходе на электронную трудовую книжку или о сохранении ее бумажного варианта, будут иметь возможность выбора и после 2021 года, до тех пор они остаются с бумажными трудовыми книжками. По словам замминистра, работник с электронной трудовой книжкой может в режиме онлайн следить за тем, каким образом соблюдаются его трудовые права.

С 2021 года для тех, кто впервые вступает в трудовые отношения, будут вестись только электронные книжки.