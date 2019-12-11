Меры либерализации валютного контроля, которые начинают действовать в России с 1 января 2020 года, расширят использование российской валюты нерезидентами и укрепят положение рубля на международных рынках. Об этом сообщил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Уже принятые и обсуждаемые меры позволяют расширить использование валюты Российской Федерации в международных расчетах, активизируют использование российского рубля нерезидентами. Использование валюты Российской Федерации для расчетов по внешнеторговым контрактам позволит укрепить позиции российского рубля на международных рынках», — сказал Силуанов.

Он напомнил, что с 1 января 2020 года полностью отменяются требования о репатриации экспортной выручки в валюте РФ в отношении несырьевого экспорта. Кроме того, с 1 января 2020 года начинается поэтапная отмена требования репатриации резидентами на свои счета в уполномоченных банках валюты РФ по сырьевому экспорту.

Также Минфином подготовлены изменения в КоАП, снижающие вилку штрафов и устанавливающие дифференциацию размеров штрафов в зависимости от того, в какой валюте произошла нерепатриация денежных средств. Теми же поправками к КоАП предложено отсрочить наступление административной ответственности за несвоевременное представление резидентами уполномоченным банкам отчетности по валютным операциям и подтверждающих документов на 90 дней.

«Либерализация валютного контроля открывает для российского бизнеса и нашей экономики новые перспективы. Не только расширяет возможности ведения бизнеса иностранными контрагентами с российскими партнерами, но и помогает в реализации такого национального проекта, как международная кооперация и экспорт, для которого требуется особое валютное регулирование», — пояснил Силуанов.