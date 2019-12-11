Доля Сбербанка на рынке проектного финансирования застройщиков с использованием эскроу-счетов достигает 76%, говорится в презентации зампреда правления кредитной организации Анатолия Попова ко Дню аналитика.

Всего банк одобрил 623 кредитных заявки с эскроу на сумму 698 млрд рублей. По словам Попова, в следующем году банк планирует удвоить портфель. В банке уже открыто около 19 тыс. эскроу-счетов на общую сумму 46,7 млрд рублей.



Напомним, с 1 июля застройщики должны были перейти на финансирование строительства через эскроу-счета. Это означает, что деньги дольщика хранятся на специальном счете в банке, а девелопер получает их только после сдачи дома в эксплуатацию.

При этом правительство сделало исключение для застройщиков, которые к 1 июля успели продать не менее 10% площади или возвести дом как минимум на 30% (6% для системообразующих застройщиков). Они могут достраиваться по старым правилам — за счет привлеченных напрямую средств дольщиков.