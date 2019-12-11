Сбербанк ожидает снижение ключевой ставки ЦБ на 25 базисных пунктов в декабре 2019 года и еще одно такое же снижение до конца I квартала следующего года. Об этом сообщил старший управляющий директор Центра макроэкономических исследований банка Олег Замулин на Дне аналитика.

«Мы прогнозируем, что ключевая ставка опустится до 6,25% к концу этой недели и к 6% к концу первого квартала, где она и останется», — сказал он.

Согласно базовому прогнозу банка, который был представлен на Дне аналитика, ставка на уровне 6% годовых будет сохранятся до 2022 года.

Напомним, 13 декабря Совет директоров ЦБ может пересмотреть ключевую ставку. Аналитики, опрошенные Банки.ру, прогнозирует снижение на 25 базисных пунктов — до 6,25% годовых.