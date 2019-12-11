Инвестиции Сбербанка в построение собственной экосистемы за все время составили более 2 млрд долларов, говорится в презентации старшего вице-президента Сбербанка Юлии Чупиной.



«Хотя всегда широко дискутируется, когда мы что-то покупаем, добавляем в эту экосистему, в принципе все равно это небольшие вложения», — отметила представитель банка.

В экосистему Сбербанка входят более 20 компаний, оказывающих услуги как финансового, так и нефинансового характера: электронная коммерция («Яндекс.Маркет»), медицина (DocDoc), телекоммуникации («Сбербанк Телеком»), облачные технологии (SberCloud), коммуникации (Dialog), идентификация (VisionLabs), лайфстайл («Фудплекс»), сервисы для оптимизации бизнес-процессов («Эвотор», «Интеркомп») и другие.