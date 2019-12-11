Сбербанк предоставит ООО «Специализированный застройщик «Резиденс», входящему в группу компаний «Ви Холдинг», кредитную линию с лимитом 16,4 млрд рублей на строительство жилого района ALIA в Тушино. Строительство жилого района ALIA будет осуществляться в рамках масштабного проекта комплексного развития территории бывшего Тушинского аэродрома на северо-западе Москвы площадью 65 га, уточняется в сообщении Сбербанка.

Кредитная линия предоставлена сроком на шесть лет. Сбербанк профинансирует строительство первых очередей района, включая школу и детское дошкольное учреждение, общей площадью 231 тыс. кв. м. Вся площадь возводимых в рамках проекта зданий составит более 1 млн кв. м.

«Отличительными чертами проекта станут развитая деловая, социальная и спортивная инфраструктура, благоустроенные общественные пространства и парк на набережной Москвы-реки», — отмечается в сообщении.

«По завершении строительства жилого района ALIA в контексте знакового проекта по развитию территории бывшего аэродрома Тушино в Москве появится концептуально новая комфортная среда для работы, жизни и отдыха», — указывает вице-президент, директор департамента ключевых клиентов Сбербанка Алексей Гренков.

По словам управляющего партнера группы компаний «Ви Холдинг», председателя совета директоров компании «Ви Холдинг Девелопмент» Павла Мащицкого, «проект обладает огромной значимостью для Москвы и в целом для отрасли». «Концепция жилого района воплощает принципиально новый взгляд на развитие городского пространства, который подразумевает параллельное строительство жилых домов, инфраструктурных объектов, в том числе социальных (школы, детские сады, поликлиника), спортивных, деловых, а также создание парковых зон», — поясняет он.



Освоение территории бывшего Тушинского аэродрома началось со строительства самого крупного в России бизнес-парка класса «А» и объектов спортивной инфраструктуры общей площадью 296 тыс. кв. м. Сбербанк выступил одним из кредиторов и одновременно кредитным управляющим в синдицированной сделке по финансированию строительства бизнес-парка, указано в релизе.