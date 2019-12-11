Рубль демонстрирует разнонаправленную динамику к доллару и евро в начале валютных торгов среды, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов в 10:00 мск повысился на 4 копейки по сравнению с уровнем предыдущего закрытия, курс евро понизился на 8 копеек, следует из данных на сайте биржи. В 10:10 мск курс доллара составил 63,56 рубля (плюс 7 копеек), евро по сравнению с уровнем предыдущего закрытия подешевел менее чем на 1 копейку и составил 70,45 рубля.

Как комментировал перед открытием торгов аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов, в среду с утра доллар показывает намерение укрепиться к основным мировым валютам.

«Ждем и новостей из сената США, где должно пройти обсуждение пакета законопроектов о введении санкций в отношении России. Поэтому делать ставку на пробой поддержки и дальнейшее укрепление российской валюты очень рискованно», — пояснял Антонов.

По словам заместителя руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Натальи Мильчаковой, на открытии торгов ожидается небольшое ослабление рубля. Пока сохраняется прогноз по курсу доллара 63—64 рубля, а по курсу евро — 70—71 рубль, говорила она.