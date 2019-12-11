Свыше трети (31%) жителей России считают справедливым минимумом доходов для работающего человека 40—50 тыс. рублей в месяц, говорится в исследовании Общественной палаты РФ «Социальное неравенство в современном российском обществе и пути его преодоления».

Порядка 20% респондентов оценили этот показатель в 30—40 тыс. рублей, еще 10% — в 21—30 тыс. рублей в месяц.

Большинство принявших участие в опросе граждан (35%) высказали мнение, что справедливый минимум должен превышать отметку в 50 тыс. рублей.

Почти все респонденты (97%) связывают надежды на снижение социального неравенства в стране с дополнительными усилиями со стороны государства. Чуть меньше (91%) респондентов заявили, что необходимо снизить демонстративное потребление. 80% россиян высказались за социальную ответственность бизнеса, а 71% — за вклад некоммерческих организаций и активистов.

За то, что государство должно предотвращать чрезмерную разницу в доходах своих граждан, выступили 90% участников исследования.

26% опрошенных считают справедливым, что граждане с большим достатком дают своим детям лучшее образование, 34% высказали сомнения на этот счет, а 40% высказались против.