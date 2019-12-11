Росфинмониторинг совместно с ЦБ и силовиками с начала 2019 года закрыл 25 «отмывочных» площадок с общим оборотом около 38 млрд рублей, рассказал глава службы Юрий Чиханчин на правительственном часе в Совете Федерации.



«В 2019 году Росфинмониторингом совместно с Банком России, ФСБ, МВД и Генеральной прокуратурой удалось пресечь детальность 25 теневых площадок с оборотом около 38 миллиардов рублей», — сказал Чиханчин. По его словам, ведомство передало в правоохранительные органы материалы на общую сумму 51 млрд рублей.

Основными проблемными зонами с точки зрения антиотмывочного законодательства Чиханчин назвал кредитно-финансовую и бюджетную сферы экономики. «Главные риски — это коррупция, незаконный оборот наркотиков и финансирование терроризма», — сказал он.

Также Чиханчин сообщил, что Росфинмониторинг видит поступающие в некоммерческие организации из-за рубежа деньги, даже несмотря на то, что теперь средства не поступают напрямую, а появились новые каналы, в том числе через физических лиц.

«Мы можем сказать, что да действительно мы видим деньги, которые приходят из-за рубежа. Мы действительно видим деньги, которые приходят на НКО, и сам факт того, что благодаря законодательной базе, которая существует, мы пришли к тому, что есть иностранные агенты. Мы соглашаемся с этим, и они каждый год выявляются, дополняются», — сказал Чиханчин.

При этом он отметил, что заградительные меры, которые были приняты ведомством, срабатывают.

«Если мы традиционно смотрели, что деньги напрямую приходили к НКО, то сегодня прямого канала нет, появились новые каналы — приходят либо к физическим лицам, либо к филиалам, либо еще что-то. Здесь нам надо тоже успевать. Тактика, которая была применена во многих странах, меняется ежедневно», — добавил глава Росфинмониторинга.

«Я могу сказать, что деньги поступают, мы работаем совместно с правоохранительными органами очень плотно», — резюмировал он.